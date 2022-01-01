Root Insurance Μισθοί

Ο μισθός της Root Insurance κυμαίνεται από $76,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $270,970 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Root Insurance . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025