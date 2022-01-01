Κατάλογος Εταιρειών
Root Insurance
Root Insurance Μισθοί

Ο μισθός της Root Insurance κυμαίνεται από $76,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $270,970 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Root Insurance. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $120K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $145K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $161K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $230K
Αναλυτής Δεδομένων
$76.5K
Γραφικός Σχεδιαστής
$95.2K
Ανθρώπινοι Πόροι
$271K
Μάρκετινγκ
$159K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$86.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$133K
Προσελκυστής Προσωπικού
$86.7K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Root Insurance, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Root Insurance είναι Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $270,970. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Root Insurance είναι $133,280.

Άλλοι Πόροι