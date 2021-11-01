Κατάλογος Εταιρειών
Roofstock Μισθοί

Ο μισθός της Roofstock κυμαίνεται από $89,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $276,375 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Roofstock. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $187K
Επιστήμονας Δεδομένων
$164K
Σύμβουλος Διοίκησης
$172K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$195K
Μηχανικός Λογισμικού
$89.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$276K
Συχνές Ερωτήσεις

