Roofstock Μισθοί

Ο μισθός της Roofstock κυμαίνεται από $89,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $276,375 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Roofstock . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025