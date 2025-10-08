Κατάλογος Εταιρειών
Rocket Software Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India στην Rocket Software ανέρχεται σε ₹1.74M ανά year για Software Engineer II. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹1.49M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Rocket Software. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Software Engineer I
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην Rocket Software in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,388,599. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Rocket Software για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India είναι ₹1,494,370.

Άλλοι Πόροι