Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India στην Rocket Software ανέρχεται σε ₹1.74M ανά year για Software Engineer II. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹1.49M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Rocket Software. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
