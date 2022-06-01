Κατάλογος Εταιρειών
Rocket Companies Μισθοί

Το εύρος μισθών της Rocket Companies κυμαίνεται από $75,876 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $215,735 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Rocket Companies. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $131K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Προϊόντος
Median $183K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$199K

Αναλυτής Δεδομένων
$99K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$216K
Επιστήμονας Δεδομένων
$109K
Οικονομικός Αναλυτής
$119K
Ανθρώπινοι Πόροι
$94.5K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$171K
Μάρκετινγκ
$99.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$171K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$183K
Προσλήψεις
$75.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$137K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$186K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Rocket Companies is Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $215,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rocket Companies is $136,680.

