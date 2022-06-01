Rocket Companies Μισθοί

Το εύρος μισθών της Rocket Companies κυμαίνεται από $75,876 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $215,735 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Rocket Companies . Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025