Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Backend in United States στην Roche ανέρχεται σε $213K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $216K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Roche. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
