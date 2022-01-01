Κατάλογος Εταιρειών
Roche Μισθοί

Ο μισθός της Roche κυμαίνεται από $19,638 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $331,500 για έναν Εταιρική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Roche. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Βιοστατιστικός

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $196K

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $133K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
Median $100K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $304K
Διαχειριστής Έργων
Median $156K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $165K
Λογιστής
$25.5K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$35.7K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$177K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$199K
Εταιρική Ανάπτυξη
$332K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$19.6K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$264K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$131K
Ανθρώπινοι Πόροι
$206K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$71.6K
Σύμβουλος Διοίκησης
$85.8K
Μάρκετινγκ
$212K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$69.5K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$209K
Πωλήσεις
$136K
Μηχανικός Πωλήσεων
$92.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$161K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$98.2K
Τεχνικός Συγγραφέας
$48K
Ερευνητής UX
$101K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$176K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Roche είναι Εταιρική Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $331,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Roche είναι $158,126.

