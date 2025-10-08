Η αποζημίωση Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην Roblox κυμαίνεται από $189K ανά year για IC1 έως $470K ανά year για IC6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $350K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Roblox. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
45%
ΕΤΟΣ 1
35%
ΕΤΟΣ 2
20%
ΕΤΟΣ 3
Στην Roblox, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
45% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (11.25% τριμηνιαία)
35% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.75% τριμηνιαία)
20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (5.00% τριμηνιαία)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην Roblox, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Roblox, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.