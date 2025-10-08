Roblox Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η αποζημίωση Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in San Francisco Bay Area στην Roblox κυμαίνεται από $176K ανά year για IC1 έως $470K ανά year για IC6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $350K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Roblox. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 45 % ΕΤΟΣ 1 35 % ΕΤΟΣ 2 20 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Roblox, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 45 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 11.25 % τριμηνιαία )

35 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 8.75 % τριμηνιαία )

20 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 5.00 % τριμηνιαία ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Roblox, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 8.25 % τριμηνιαία )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 8.25 % τριμηνιαία )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 8.25 % τριμηνιαία ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Roblox, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Roblox ?

