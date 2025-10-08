Η αποζημίωση Μηχανικός Κρυπτογραφίας in United States στην Robinhood ανέρχεται σε $182K ανά year για L1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $185K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Robinhood. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
$182K
$140K
$42K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Robinhood, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
100%
ΕΤΟΣ 1
Στην Robinhood, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:
100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% τριμηνιαία)