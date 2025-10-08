Κατάλογος Εταιρειών
Robinhood
Robinhood Μηχανικός Κρυπτογραφίας Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Κρυπτογραφίας in San Francisco Bay Area στην Robinhood ανέρχεται σε $183K ανά year για L1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $185K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Robinhood. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
IC3(Αρχάριο Επίπεδο)
$183K
$140K
$43K
$0
L2
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
IC5
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Robinhood, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Robinhood, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Κρυπτογραφίας στην Robinhood in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $600,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Robinhood για τον ρόλο Μηχανικός Κρυπτογραφίας in San Francisco Bay Area είναι $185,000.

