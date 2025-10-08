Robinhood Μηχανικός Λογισμικού Backend Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Backend in Greater Toronto Area στην Robinhood κυμαίνεται από CA$148K ανά year για L1 έως CA$201K ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$209K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Robinhood. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Robinhood, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) 100 % ΕΤΟΣ 1 Τύπος Μετοχών RSU Στην Robinhood, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών: 100 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Robinhood ?

