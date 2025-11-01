Κατάλογος Εταιρειών
Robert Walters
Robert Walters Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Στελέχωση Προσωπικού in Taiwan στην Robert Walters ανέρχεται σε NT$1.02M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Robert Walters. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$1.02M
Επίπεδο
-
Βάση
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Robert Walters?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Robert Walters in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$2,430,995. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Robert Walters για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in Taiwan είναι NT$813,915.

