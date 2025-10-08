Rivian Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in San Francisco Bay Area στην Rivian κυμαίνεται από $162K ανά year για RIV-3 έως $277K ανά year για RIV-6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $210K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Rivian. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους RIV-3 Software Engineer I ( Αρχάριο Επίπεδο ) $162K $136K $24.6K $1K RIV-4 Software Engineer II $183K $151K $29.6K $2.4K RIV-5 Senior Software Engineer $238K $188K $45.9K $3.9K RIV-6 Staff Software Engineer $277K $202K $63.8K $11.6K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 50 % ΕΤΟΣ 1 50 % ΕΤΟΣ 2 Τύπος Μετοχών RSU Στην Rivian, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών: 50 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 12.50 % τριμηνιαία )

50 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 12.50 % τριμηνιαία ) 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Rivian, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως ) 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Rivian, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Rivian ?

