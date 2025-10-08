Κατάλογος Εταιρειών
Rivian and Volkswagen Group Technologies Μηχανικός Λογισμικού Backend Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Backend in San Francisco Bay Area στην Rivian and Volkswagen Group Technologies ανέρχεται σε $194K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Rivian and Volkswagen Group Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Σύνολο ανά έτος
$194K
Επίπεδο
L4
Βάση
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Μπόνους
$8K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Προβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Backend στην Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $326,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Rivian and Volkswagen Group Technologies για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Backend in San Francisco Bay Area είναι $193,500.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Rivian and Volkswagen Group Technologies

Άλλοι Πόροι