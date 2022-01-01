Κατάλογος Εταιρειών
Rite Aid
Rite Aid Μισθοί

Το εύρος μισθών της Rite Aid κυμαίνεται από $33,446 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $271,350 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Rite Aid. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$258K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$33.4K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$179K

Επιστήμονας Δεδομένων
$80.4K
Ανθρώπινοι Πόροι
$86.6K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$62.1K
Νομικά
$251K
Ιατρός
$83.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$174K
Διευθυντής Προγράμματος
$271K
Πωλήσεις
$39.8K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$241K
Μηχανικός Λογισμικού
$66.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$206K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$164K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Rite Aid είναι ο Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $271,350. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Rite Aid είναι $164,175.

Άλλοι Πόροι