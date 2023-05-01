Κατάλογος Εταιρειών
Ritchie Bros
Ritchie Bros Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ritchie Bros κυμαίνεται από $75,617 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $170,500 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ritchie Bros. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $171K
Αναλυτής Δεδομένων
$75.6K
Μάρκετινγκ
$78.4K

Μηχανικός Λογισμικού
$169K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ritchie Bros είναι ο Διευθυντής Προϊόντος με ετήσια συνολική αποζημίωση $170,500. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ritchie Bros είναι $123,620.

