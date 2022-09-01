Κατάλογος Εταιρειών
Riskonnect Μισθοί

Το εύρος μισθών της Riskonnect κυμαίνεται από $25,556 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $128,627 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Riskonnect. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $86K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$58.8K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$88.2K

Επιστήμονας Δεδομένων
$25.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$129K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Riskonnect είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $128,627. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Riskonnect είναι $86,000.

Άλλοι Πόροι