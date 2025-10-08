Κατάλογος Εταιρειών
Riskified Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη Tel Aviv Metropolitan Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Tel Aviv Metropolitan Area στην Riskified ανέρχεται σε ₪495K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riskified. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪495K
Επίπεδο
L2
Βάση
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Μπόνους
₪33.7K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Riskified?

₪566K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪645,885. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Riskified για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Tel Aviv Metropolitan Area είναι ₪486,495.

Άλλοι Πόροι