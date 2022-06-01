Κατάλογος Εταιρειών
Riskified
Riskified Μισθοί

Ο μισθός της Riskified κυμαίνεται από $96,592 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $206,500 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Riskified. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $142K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός DevOps

Πωλήσεις
Median $207K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$162K

Αναλυτής Δεδομένων
$131K
Επιστήμονας Δεδομένων
$129K
Ανθρώπινοι Πόροι
$96.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$118K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$122K
Διαχειριστής Προϊόντος
$173K
Μηχανικός Πωλήσεων
$189K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$199K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$159K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

