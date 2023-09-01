Rise8 Μισθοί

Ο μισθός της Rise8 κυμαίνεται από $175,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $211,446 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rise8 . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025