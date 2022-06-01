Κατάλογος Εταιρειών
Rise People
Rise People Μισθοί

Ο μισθός της Rise People κυμαίνεται από $40,079 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαφημιστικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $118,286 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rise People. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Διαφημιστικός Συγγραφέας
$40.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
$60.8K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $96K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $118K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Rise People είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $118,286. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Rise People είναι $78,387.

