Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $141K ανά year για P1 έως $371K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $247K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
