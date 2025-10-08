Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών in Greater Los Angeles Area στην Riot Games κυμαίνεται από $141K ανά year για P1 έως $375K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Los Angeles Area ανέρχεται σε $218K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
