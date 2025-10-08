Riot Games Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $141K ανά year για P1 έως $371K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $247K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους P1 Associate Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $224K $189K $5.5K $30.2K P4 Staff Software Engineer $289K $231K $0 $57.2K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

