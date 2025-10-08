Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $141K ανά year για P1 έως $371K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $247K.

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
Associate Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών στην Riot Games in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $370,510. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Riot Games για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών in United States είναι $235,000.

