Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $140K ανά year για P1 έως $292K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $215K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
