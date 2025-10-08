Riot Games Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $140K ανά year για P1 έως $292K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $215K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους P1 Associate Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $140K $127K $3K $9.6K P2 Software Engineer $193K $162K $1.3K $29.2K P3 Senior Software Engineer $244K $192K $3.4K $48.9K P4 Staff Software Engineer $292K $228K $7K $57.9K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

