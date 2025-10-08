Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Backend in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $133K ανά year για P1 έως $430K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $282K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
