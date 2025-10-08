Η αποζημίωση Technical Accountant in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $179K ανά year για P3 έως $246K ανά year για P4. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
