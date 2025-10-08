Κατάλογος Εταιρειών
Riot Games
  • Λογιστής

  • Technical Accountant

Riot Games Technical Accountant Μισθοί

Η αποζημίωση Technical Accountant in United States στην Riot Games κυμαίνεται από $179K ανά year για P3 έως $246K ανά year για P4. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Riot Games. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Riot Games?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Technical Accountant στην Riot Games in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $595,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Riot Games για τον ρόλο Technical Accountant in United States είναι $238,000.

Άλλοι Πόροι