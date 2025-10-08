Κατάλογος Εταιρειών
RingCentral
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

  India

RingCentral Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India στην RingCentral ανέρχεται σε ₹2.59M ανά year για L1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.71M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RingCentral. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην RingCentral, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην RingCentral in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,661,832. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RingCentral για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India είναι ₹2,692,442.

Άλλοι Πόροι