Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India στην RingCentral ανέρχεται σε ₹2.59M ανά year για L1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.71M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RingCentral. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην RingCentral, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)