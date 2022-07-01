Ridgemont Equity Partners Μισθοί

Ο μισθός της Ridgemont Equity Partners κυμαίνεται από $121,390 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $278,600 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ridgemont Equity Partners . Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025