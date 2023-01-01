Κατάλογος Εταιρειών
Ridgeline International
Ridgeline International Μισθοί

Ο μισθός της Ridgeline International κυμαίνεται από $219,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $256,275 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ridgeline International. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$256K
Μηχανικός Λογισμικού
$219K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ridgeline International είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $256,275. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ridgeline International είναι $237,788.

