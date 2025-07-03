Κατάλογος Εταιρειών
Ricardo
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Ricardo Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ricardo κυμαίνεται από $8,501 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στο χαμηλότερο άκρο έως $100,000 για Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ricardo. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $100K
Μηχανικός Λογισμικού
$34.2K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$8.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

据报道，Ricardo最高薪的职位是Μηχανολόγος Μηχανικός，年总薪酬为$100,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Ricardo的年总薪酬中位数为$34,232。

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Ricardo

Σχετικές Εταιρείες

  • Airbnb
  • Uber
  • Coinbase
  • Lyft
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι