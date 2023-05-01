Ribbon Home Μισθοί

Ο μισθός της Ribbon Home κυμαίνεται από $149,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $176,400 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ribbon Home . Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025