Rhumbix Μισθοί

Ο μισθός της Rhumbix κυμαίνεται από $150,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $187,060 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rhumbix . Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025