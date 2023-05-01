Κατάλογος Εταιρειών
Rhumbix
Rhumbix Μισθοί

Ο μισθός της Rhumbix κυμαίνεται από $150,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $187,060 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Rhumbix. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Σχεδιαστής Προϊόντος
$151K
Μηχανικός Λογισμικού
$187K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Rhumbix είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $187,060. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Rhumbix είναι $168,905.

