Replicated Μισθοί

Ο μισθός της Replicated κυμαίνεται από $170,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $245,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Replicated. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K
Μηχανικός Πωλήσεων
$216K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$245K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Replicated, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.04% ανά περίοδο)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.04% ανά περίοδο)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (1.04% ανά περίοδο)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Replicated είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $245,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Replicated είναι $215,761.

