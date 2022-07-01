Replicant Μισθοί

Ο μισθός της Replicant κυμαίνεται από $73,738 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $306,000 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Replicant . Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025