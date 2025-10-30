Remitly Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Remitly κυμαίνεται από $163K ανά year για L1 έως $412K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $225K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Remitly. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 Software Engineer I ( Αρχάριο Επίπεδο ) $163K $125K $31.7K $6.4K L2 Software Engineer II $232K $152K $69K $11K L3 Senior Software Engineer $352K $202K $143K $7.3K L4 Staff Software Engineer $238K $150K $82.5K $5K Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Remitly, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Remitly ?

