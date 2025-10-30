Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Israel στην Remitly κυμαίνεται από ₪313K έως ₪445K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Remitly. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪354K - ₪403K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪313K₪354K₪403K₪445K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Remitly, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Remitly in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪444,854. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Remitly για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Israel είναι ₪312,906.

