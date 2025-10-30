Η αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in United States στην Remitly κυμαίνεται από $173K ανά year για L2 έως $150K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $163K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Remitly. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$173K
$120K
$52.5K
$0
L3
$150K
$115K
$35K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Remitly, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)