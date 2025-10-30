Κατάλογος Εταιρειών
Remitly
Remitly Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States στην Remitly ανέρχεται σε $174K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $185K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Remitly. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Business Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Business Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Business Analyst
$174K
$136K
$38.3K
$0
L4
Staff Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Remitly, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Remitly in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $227,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Remitly για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States είναι $170,000.

Άλλοι Πόροι