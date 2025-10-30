Κατάλογος Εταιρειών
Reliance Industries Limited Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in India στην Reliance Industries Limited κυμαίνεται από ₹4.39M έως ₹5.99M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Reliance Industries Limited. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹4.7M - ₹5.68M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.39M₹4.7M₹5.68M₹5.99M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Reliance Industries Limited?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Reliance Industries Limited in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹5,992,180. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Reliance Industries Limited για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in India είναι ₹4,390,821.

Άλλοι Πόροι