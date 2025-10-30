Κατάλογος Εταιρειών
Reliance Industries Limited Διευθυντής Έργων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Έργων in India στην Reliance Industries Limited ανέρχεται σε ₹1.13M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Reliance Industries Limited. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Reliance Industries Limited
Project Manager
Navi Mumbai, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.13M
Επίπεδο
hidden
Βάση
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Reliance Industries Limited in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,587,328. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Reliance Industries Limited για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in India είναι ₹1,126,666.

