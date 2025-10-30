Κατάλογος Εταιρειών
RELEX Solutions
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

RELEX Solutions Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Sweden στην RELEX Solutions κυμαίνεται από SEK 571K έως SEK 795K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RELEX Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SEK 611K - SEK 720K
Sweden
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SEK 571KSEK 611KSEK 720KSEK 795K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων υποβολές στην RELEX Solutions για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+SEK 552K
Robinhood logo
+SEK 848K
Stripe logo
+SEK 190K
Datadog logo
+SEK 333K
Verily logo
+SEK 210K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη RELEX Solutions?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην RELEX Solutions in Sweden φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SEK 794,884. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RELEX Solutions για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Sweden είναι SEK 570,686.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την RELEX Solutions

Σχετικές Εταιρείες

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι