RELEX Solutions
RELEX Solutions Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην RELEX Solutions κυμαίνεται από $97.1K έως $136K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RELEX Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$105K - $128K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$97.1K$105K$128K$136K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη RELEX Solutions?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην RELEX Solutions in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $135,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RELEX Solutions για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States είναι $97,110.

