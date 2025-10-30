Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Finland στην RELEX Solutions κυμαίνεται από €74.3K έως €103K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RELEX Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€79.6K - €93.7K
Finland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€74.3K€79.6K€93.7K€103K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην RELEX Solutions in Finland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €103,444. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RELEX Solutions για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Finland είναι €74,268.

