Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην RELEX Solutions κυμαίνεται από $122K έως $170K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της RELEX Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$131K - $154K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$122K$131K$154K$170K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην RELEX Solutions φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $169,650. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην RELEX Solutions για τον ρόλο Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών είναι $121,800.

