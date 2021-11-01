Reify Health Μισθοί

Ο μισθός της Reify Health κυμαίνεται από $105,525 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $161,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Reify Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025