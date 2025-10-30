Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in United States στην REI Systems κυμαίνεται από $128K έως $179K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της REI Systems. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$138K - $161K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$128K$138K$161K$179K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στην REI Systems in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $178,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην REI Systems για τον ρόλο Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in United States είναι $127,500.

