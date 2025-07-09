Regus Μισθοί

Ο μισθός της Regus κυμαίνεται από $37,253 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Ακινήτων στο χαμηλό άκρο έως $125,625 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Regus . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025