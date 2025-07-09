Κατάλογος Εταιρειών
Regus
Regus Μισθοί

Ο μισθός της Regus κυμαίνεται από $37,253 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Ακινήτων στο χαμηλό άκρο έως $125,625 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Regus. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Διαχειριστής Προϊόντος
$126K
Διαχειριστής Ακινήτων
$37.3K
Πωλήσεις
$53.3K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Regus είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $125,625. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Regus είναι $53,265.

Άλλοι Πόροι